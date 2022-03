Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne encore face à West Ham

La semaine passée, Liverpool a remporté le premier trophée de la saison délivrée en Angleterre en dominant Chelsea en finale de la Carabao Cup. Ce succès obtenu à l’issue d’une rencontre fascinante s’est conclu au bout d’une interminable série de tirs aux buts, qui a vu les 11 joueurs de Liverpool marquer leur tir. Pour la réception de Norwich en milieu de semaine en Cup, Klopp avait décidé de changer pas moins de 10 joueurs puisque seul le capitaine Henderson avait conservé parmi les titulaires. Malgré toutes ces modifications, Liverpool s’est logiquement imposé contre lesavec un doublé du japonais Minamino (2-1). Qualifiés pour les quarts de la FA Cup, lesont également fait un grand pas en Ligue des Champions en dominant l’Inter à Milan (0-2) en 8de finale aller. Sur une dynamique exceptionnelle, la bande à Klopp est même potentiellement revenue à 3 points de Manchester City dans la course pour le titre. Reposés en milieu de semaine, les cadres des Reds devraient être titularisés pour la venue de West Ham. Les Salah (19 buts en 24 matchs de Premier League), Mané, Diaz, Alexander-Arnold, Robertson ou Van Dijk devraient tour retrouver leur place dans le XI. Seuls Thiago Alcantara, blessé lors de l’échauffement avant la finale de la Carabao Cup, et « Bobby » Firmino devraient manquer ce rendez-vous.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham ne lâche pas la course au Top 4. Lessont actuellement en 5position avec 2 points de retard sur Manchester United (4). Toutefois, ces deux formations sont conscientes qu’elles pourraient être dépassées par Arsenal qui compte plusieurs matchs en retard. Après avoir enregistré deux revers consécutifs face à Leeds et Man U en Premier League, le club londonien s’est repris avec des nuls contre Leicester et Newcastle pour 2 succès face à Watford (1-0) et contre Wolverhampton (1-0) le week-end dernier. Face à la très solide défense des, Soucek a trouvé la faille et a permis à son équipe de prendre les 3 points. En revanche, lesont connu une désillusion en milieu de semaine en s’inclinant en 8e de finale de la FA Cup sur la pelouse de Southampton (3-1). West Ham reste en course en Europa League avec un huitième à venir face au FC Séville et donc pour la 4e place de Premier League. Dans une forme incroyable et tours aussi fort à Anfield, Liverpool devrait profiter du retour de ses cadres, préservés en milieu de semaine, pour prendre le dessus sur West Ham.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !