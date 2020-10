Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham - Liverpool : les Reds dominent les Hammers

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool West Ham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 7e journée de premier League, Liverpool reçoit West Ham. Les champions en titre réalisent un début de saison satisfaisant d’un point de vue comptable. En effet, les hommes de Jurgen Klopp partagent la tête de la Premier League avec le voisin d’Everton, tandis qu’en Ligue des Champions, les Reds ont remporté leurs deux premiers matchs face à l’Ajax (0-1) et Midtjylland (2-0). Le jeu proposé est en revanche loin de répondre aux attentes du technicien allemand. Dans une période du calendrier hyper chargée, Klopp n’hésite plus à faire tourner son effectif comme il l’a montré face au club danois en milieu de semaine en laissant son trio offensif Mané, Salah et Firmino sur le banc. Cela prouve l'importance donnée à ce match par Klopp.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham a raté son départ en s’inclinant lors des deux premières journées face à Newcastle et Arsenal. Depuis ces revers, la bande à David Moyes est invaincue en Premier League. Lesse sont imposés face à Wolverhampton et Leicester, pour des nuls contre Tottenham et Manchester City. Avec 8 points, West Ham occupe la 12place du classement. Lespoursuivent avec leur début de calendrier démentiel en se déplaçant à Liverpool. L’équipe londonienne peut compter sur un Antonio en feu depuis le début de ce nouvel exercice. L’international anglais a inscrit 3 buts et est omniprésent sur le front de l’attaque. Le week-end dernier, il s’est signalé avec un superbe but face à Manchester City. Néanmoins, Liverpool, qui a remporté ses 3 premiers matchs de Premier League à Anfield cette saison (pour un bilan de 18 victoires et 1 nul la saison passée) et qui avait laissé sur le banc son trio magique offensif en C1, devrait être en mesure de s’imposer face à cette belle formation de West Ham.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !