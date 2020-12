Pronostic Liverpool West Bromwich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le job face à West Bromwich

Exceptionnel l'an passée, Liverpool avait remporté la Premier League après 30 ans d'attente. Cette saison, les Reds se montrent moins impressionnants mais occupent tout de même la tête du classement avec 4 points d'avance sur son premier poursuivant, Leicester. Les hommes de Klopp se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au niveau national, les Reds se montrent moins intraitables qu'ils ne l'ont été mais n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de l'année, lors de la déroute face à Aston Villa (7-2). Liverpool s'est bien préparé pour cette fin d'année 2020 très chargée en remportant ses deux matchs de la semaine passée face à Tottenham (2-1) et à Selhurst Park face à Crystal Palace. Contre les, lesont été diablement efficaces avec leur plus large victoire de l'année (7-0). Les attaquants de Liverpool se sont fait plaisir puisque Salah et Firmino ont signé un doublé, tandis que Sadio Mané et Minamino ont marqué un but.

En face, West Bromwich vit une saison nettement plus compliquée. Lessont actuellement relégables avec 7 points au compteur. Ce mauvais départ a contraint les dirigeants de West Brom' à se séparer de Slaven Bilic pour le remplacer par Sam Allardyce. « Big Sam » , pour sa première avec son nouveau club, s'est incliné dans le derby face à Aston Villa (0-3). Pour son dernier déplacement, West Bromwich avait réalisé un exploit en accrochant un point à l'Etihad face à Manchester City (1-1). Pour cette rencontre, Liverpool largement supérieur devrait tranquillement s'imposer face aux