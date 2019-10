Pronostic Liverpool Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool invincible à domicile face à Tottenham !

Après un déplacement à Manchester United (1-1), Liverpool enchaîne avec une autre très belle affiche face aux Spurs de Tottenham. Les Reds ont connu un match difficile à Old Trafford, dans un stade où ils ont des difficultés à performer (1-1). Les hommes de Klopp se sont repris en Ligue des Champions avec une belle victoire à Genk (4-1) grâce notamment à un Oxlade-Chamberlain très inspiré. Jurgen Klopp a ce talent de maintenir tout son effectif impliqué dans les objectifs du club. La semaine passée, Lallana s'est mué en sauveur face à Man U et cette fois-ci Ox' a brillé en Belgique. A Anfield, les Reds se montrent impressionnants puisqu'ils ont remporté tous leurs matchs cette saison. Leader de Premier League, Liverpool veut maintenir son avance sur City à quelques semaines d'une confrontation très importante entre les 2 formations.

Liverpool affronte son finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Tottenham. Ce revers a semble-t-il laissé des traces du côté des Spurs puisque le début de saison des hommes de Pochettino est loin d'être convaincant. Cette semaine, les Spurs ont retrouvé des couleurs avec une belle victoire en Ligue des Champions face à l'Etoile Rouge de Belgrade (5-0) mais ils restaient avant ça sur 3 matchs sans victoire (défaite contre le Bayern et Brighton, nul à domicile contre Waford). Tottenham ne s'est imposé qu'à une seule reprise à Anfield depuis le début des années 2000, et les Reds ont remporté les 3 confrontations face aux Spurs la saison passée. De nouveau, Liverpool devrait s'imposer à la musique.