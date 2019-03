Pronostic Liverpool Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Liverpool s’impose face à Tottenham

Dans la dernière ligne droite pour l'attribution du titre en Premier League, Liverpool et Manchester City se livrent un incroyable. Si lessont actuellement en pleine forme, lesfont mieux que résister. 1avec un match joué en plus, Liverpool reçoit ce dimanche Tottenham pour le choc de cette 32journée. À l'aller, les partenaires de Salah s'étaient imposés à Wembley (1-2). À Anfield, les hommes de Klopp sont excellents (seuls Leicester et City ont réussi à y accrocher à un résultat nul), possèdant notamment la meilleure défense.De son côté, Tottenham reste sur 4 matchs sans victoire en Premier League, avec notamment 3 défaites en déplacement. Lessouffrent hors de leur base, eux qui ont perdu 5 de leurs 6 derniers déplacements toutes compétitions confondues. De plus, Anfield n'est pas historiquement un stade où lesréussissent. Depuis 1999, Tottenham s'est imposé une seule fois en 21 confrontations jouées à Liverpool. Très solide à domicile, Liverpool devrait prendre le dessus sur Tottenham.