Pronostic Liverpool Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool prend la tête face à Tottenham

L'affiche de la 13e journée de Premier League oppose Liverpool à Tottenham, les deux premiers de Premier League. Champions en titre, les Reds occupent la 2e place du classement avec le même nombre de points que les Spurs. La bande à Klopp réalise un début de saison moins glorieux que l'an passé mais se montre cependant solide. En effet, à ce jour, Liverpool a seulement perdu une fois en Premier League, lors de la déroute à Villa Park face à Aston Villa. Le club de la Merseyside vient cependant de signer une piètre prestation à Craven Cottage face au promu Fulham (1-1). Menés au score, les partenaires de Jordan Henderson sont revenus grâce à un penalty de Mo' Salah. L'attaquant égyptien a inscrit à cette occasion son 10e but depuis le début de saison. L'ancien de la Roma sera l'un des atouts offensifs de Liverpool lors de la venue de Tottenham, avec Mané et Firmino, Diogo Jota étant blessé.

En face, José Mourinho a imposé sa patte chez les Tottenham Hotspurs. Le club du Nord de Londres se montre solide et peut compter sur le talent de son duo d'attaquants, Harry Kane et Son, pour faire la différence devant. Les deux joueurs ont inscrit 19 des 24 buts de leur formation lors des 12 premières journées. De plus, ils ont signé 14 passes décisives à eux deux. A l'instar des Reds, Tottenham s'est fait surprendre ce week-end sur la pelouse de Crystal Palace, où les Spurs ont été contraints de partager les points (1-1). Cette opposition entre les deux premiers est importante d'un point de vue psychologique. Une victoire de l'une de ces formations offrirait un avantage mental supplémentaire et les boosterait dans cette fin d'année 2020, extrêmement chargée. Historiquement, Tottenham réussit peu à Anfield (dernière victoire en 2011). De plus, Liverpool signe pour l'instant un parcours parfait en Premier League dans son stade (6 victoires en 6 matchs) après avoir déjà signé un bilan exceptionnel la saison passée (18 victoires, 1 nul). Pour ce choc, Liverpool pourrait de nouveau s'imposer à Anfield et prendre les commandes de la Premier League.