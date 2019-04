Pronostic Liverpool Porto : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Liverpool veut faire la différence à Anfield face à Porto !

Liverpool a repris ce week-end la tête de la Premier League à la faveur de son succès sur le terrain de Southampton (3-1) et du match de Cup joué par Manchester City. Menés rapidement, les hommes de Klopp ont ensuite réagi pour faire la différence dans les dernières minutes. Cette rencontre aura été marquée par le but de Mo' Salah, resté muet lors des 8 matchs précédents. En huitième de finale de cette Ligue des champions, Liverpool s'est rappelé au bon souvenir de l'Europe (finaliste de C1 la saison passée) avec une très belle victoire sur le terrain du Bayern (3-1). Dans cette dernière ligne droite de la saison, les reviennent au top de leur forme et devront faire la différence à Anfield face à Porto qui cartonne à domicile. L'an passé, la bande à Klopp a souvent pris une avance conséquente dès l'aller : 5-0 à Porto, 3-0 contre City et 5-2 contre l'AS Roma.

Porto se rappelle forcement de cette claque reçue en huitième de finale aller la saison passée (5-0). Les hommes de Sergio Conceiçao ont éliminé au tour précédent l'AS Roma aux prolongtions, en ayant perdu le match aller joué à Rome. En championnat, les Portugais sont à la lutte avec le Benfica pour le titre, les deux équipes étant actuellement à égalité. Pour ce 1/8e, Porto sera privé de ses cadres Pepe et Herrera (suspendus) et de son meilleur buteur de la saison dernière, Aboubakar (blessé longue durée). Supérieur sur le papier et sur une série de 13 victoires et 2 nuls à domicile, Liverpool devrait imposer un rythme effréné à Porto et prendre un avantage d'au moins 2 buts.