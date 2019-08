Pronostic Liverpool Norwich : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool, un clean sheet pour commencer face à Norwich

Les Reds de Liverpool ont réussi une incroyable saison dernière avec en point d'orgue la victoire en Ligue des Champions. En Premier League, les hommes de Klopp sont passés tout près de remporter le titre national tant désiré. Les Reds sont tombés sur une formidable équipe de City qui s'est imposé avec un point d'avance. Le mano à mano livré par ces deux formations fait de nouveau saliver à l'orée de cette nouvelle saison. La préparation de Liverpool n'a pas été idéale, ce qui peut s'expliquer par l'absence de plusieurs joueurs cadres. Pour leur premier match officiel, les partenaires de Jordan Henderson se sont inclinés dimanche dernier face à Manchester City aux tirs aux buts dans le Community Shield. Les Reds ont livré une très bonne rencontre et ont notamment totalement dominé la seconde mi-temps.

Sur cette première journée, Liverpool est opposé au promu Norwich qui a terminé en tête de Championship. Les Canaris ont fini avec 5 points d'avance sur leurs poursuivants. Norwich a pu compter sur un grand Teemu Pukki. L'international finlandais a trouvé le chemin des filets à 29 reprises et a offert 10 offrandes à ses partenaires, mais face à Alisson Becker et Liverpool qui avait n'avait encaissé que 10 buts en 19 matchs de championnat face à Anfield, ce sera forcément plus compliqué. Pour ce premier match de la saison, nous voyons Liverpool reprendre ses bonnes habitudes à domicile et s'imposer sans concéder de but.