Pronostic Liverpool Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool, un nouveau clean sheet face à Newcastle

Le trio Manchester City, Liverpool et Chelsea nous offre une très belle lutte en Premier League pour la conquête du titre. Avant cette journées, ces trois formations étaient seulement séparées de 2 points mais City s'est imposé 7-0 face à Leeds mardi. Comme leurs 2 concurrents, les hommes de Klopp viennent de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en réalisant un parcours sans-faute dans leur groupe. Au prochain tour, les Reds affronteront le champion d'Italie, l'Inter Milan. En Premier League, Liverpool a été impressionnant avec une seule défaite concédée face à West Ham. Les hommes de Klopp se sont depuis repris en remportant les 5 matchs suivants en encaissant seulement un but lors du derby face à Everton (1-4). Le week-end dernier, les supporters des ont vécu un match particulier avec la réception d'Aston Villa désormais entrainée par Steven Gerrard. En difficulté, les partenaires de Jordan Henderson se sont imposés sur un penalty de l'inévitable Mohamed Salah, qui a inscrit son 14e but de la saison (1-0). A Anfield, Liverpool a signé son 5e clean sheet en 8 rencontres disputées. De son côté, Newcastle a beau être l'un des clubs les plus riches au monde avec l'arrivée des Saoudiens à la tête du club, il se trouve toujours empêtré dans la zone de relégation. Les pointent en 19e position avec 3 points de retard sur le premier non relégable, Watford. Newcastle souffre cette saison et n'a remporté qu'un seul match lors de la réception de Burnley (1-0). Les hommes d'Eddie Howe ont connu une lourde défaite le week-end dernier sur la pelouse de Leicester (4-0). En déplacement, Newcastle reste sur deux défaites sans avoir inscrit le moindre but face à Arsenal et Leicester.