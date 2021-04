Pronostic Liverpool Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le taf face à Newcastle

Sixième de Premier League, Liverpool a raté une belle opportunité de se replacer dans le Top 4 en concédant le nul lundi à Leeds (1-1). Lesont réalisé une première période intéressante où ils ont logiquement ouvert le score. En revanche, la seconde partie fut plus compliquée avec plusieurs opportunités pour les, tombés sur un grand Alisson. Les hommes de Bielsa ont cependant trouvé la faille à quelques minutes de la fin par Llorente. Eliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, Liverpool doit finir la saison de belle manière et retrouver une certaine constance dans les résultats. En premier League, le club est invaincu lors des 4 dernières journées avec 3 succès face à Wolverhampton, Arsenal et Aston Villa pour un nul à Leeds. Souvent pointé du doigt la défense centrale a montré des signes d'amélioration lors des dernières sorties. En revanche, le trio offensif souffre à l'image d'un Sadio Mané loin de son meilleur niveau.

En face, Newcastle a fait un grand pas vers le maintien en remportant ses deux derniers matchs face à Burnley (1-2) et West Ham (3-2). Ces succès coïncident avec le retour de blessure d'Allan Saint-Maximin. Le virevoltant français a été très important lors de ces deux victoires. Lespossèdent désormais 8 points d'avance sur Fulham (qui a joué un match supplémentaire). Le week-end dernier, Newcastle a réalisé une très belle prestation face à West Ham qui lutte pour le Top 4. Pour cette affiche, Liverpool devrait confirmer son regain de forme et se sortir du piège tendu par les Magpies dans une rencontre avec plus de 2 buts.