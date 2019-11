Pronostic Liverpool Naples : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Liverpool continue sa moisson à Anfield face à Naples !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bayern Munich, le 19 février 2019, est la dernière formation à être repartie de Liverpool sans avoir perdu. Depuis, lesont remporté toutes leurs rencontres disputées à Anfield. Barcelone, Chelsea, Tottenham et Manchester City notamment se sont tous inclinés sur la pelouse de Liverpool. Les Reds champions d’Europe en titre ont connu deux premiers matchs à Anfield moins aboutis cette saison, avec des victoires sur Salzbourg (4-3) et face à Genk (2-1). Ce match face au Napoli est donc important, d’une part pour valider la qualification et d’autre part pour frapper fort en Europe. En Premier League, les hommes de Klopp planent et possèdent 8 points d’avance sur le deuxième Leicester. Ce week-end, Liverpool a souffert face à Crystal Palace mais a tout de même réussi à s’imposer (2-1), avec cette réussite propre aux grosses équipes. Les Reds se montrent diablement efficaces lors des dernières minutes des matchs cette saison.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli n’y arrive plus et vient de signer son 5nul en 6 rencontres. Les hommes d’Ancelotti ont pourtant mené face au Milan mais se sont fait rattraper. Le club italien n’a plus gagné depuis son déplacement à Salzbourg (2-3). Ancelotti est menacé, mais a le soutien de ses joueurs qui, eux, se sont fait sanctionner par leur direction avec qui ils sont en conflit (certains joueurs stars devraient même quitter le club cet hiver). Déjà dans le même groupe que le Napoli l'an dernier, Liverpool s’était imposé face à Naples (1-0) et avait poussé les Italiens en Europa League. De nouveau, une formation de Liverpool souveraine à domicile devrait prendre le meilleur sur des Napolitains dans le dur.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Liverpool et gagnez- La cote du match nul et celle de Naples sont également doublées si vous ne voyez pas Liverpool gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Liverpool Napoli encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !