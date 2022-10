Pronostic Liverpool Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Naples assomme Liverpool

Liverpool vit une entame de saison délicate avec une décevante 9e place en Premier League. Les qui semblaient avoir retrouver leurs jambes lors des dernières semaines viennent de s'incliner lors des 2 dernières journées face à deux adversaires modestes, Nottingham (1-0) et Leeds (1-2). Le match face aux Peacocks résume parfaitement les soucis des hommes de Klopp. Auteur d'une incroyable bévue sur le 1 but avec une incompréhension ente Joe Gomez et Alisson, Liverpool a ensuite rapidement réagi pour égaliser par Salah. Par la suite, les attaquants des Reds se sont heurtés à un grand Meslier. Dans ce genre de scénario, Liverpool aurait réussi à trouver la faille ou au moins assurer un point les saisons précédentes, mais s'est au contraire fait piéger sur l'un des derniers contres de Leeds (1-2). Friables défensivement, les doivent se montrer plus tranchants offensivement car ils ratent de nombreuses opportunités. En Ligue des Champions, Liverpool avait lancé sa campagne par une débâcle à Naples (4-1) mais s'est ensuite repris en remportant toutes ses autres rencontres. Avec 3 points de retard et un goal-average particulier défavorable, Liverpool devrait finir en 2 position du groupe mais est d'ores et déjà assuré de la qualification en 8 de finale.

En face, le Napoli est sur une toute autre dynamique puisqu'il plane dans cette entame d'exercice. En effet, les Napolitains survolent ce groupe de Ligue des Champions et sont actuellement premiers de Serie A avec 5 points d'avance sur leur premier poursuivant, l'Atalanta Bergame. Toujours invaincu, Naples séduit par son jeu offensif comme il l'a une nouvelle fois démontré contre Sassuolo (4-0) lors de la dernière journée de championnat disputée samedi. La grande force des Partenopei vient de sa profondeur d'effectif puisque la menace vient de partout. Le week-end dernier, Osimhen a signé un triplé contre les Neroverdi tandis que Giovanni Simeone avait inscrit un doublé lors du succès face aux Rangers (3-0). Dans une forme incroyable, Naples veut remporter une victoire de prestige dans une enceinte mythique comme celle d'Anfield. Sur la lancée de son début de saison exceptionnelle, Naples devrait au moins accrocher un point à Liverpool.