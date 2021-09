Pronostic Liverpool Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool confirme son retour au premier plan face au Milan

Auteur de deux saisons exceptionnelles au cours desquelles il avait remporté successivement la Ligue des Champions et la Premier League, Liverpool a eu une année dernière plus difficile et espère retrouver son excellente dynamique pour ce nouvel exercice. La saison passée, les Reds sont partis idéalement au point d’occuper la tête du championnat au début des fêtes de Noël. C’est à cette période que Liverpool a connu un véritable trou d’air qui a repoussé les hommes de Klopp bien loin des places qualificatives pour la C1. Grâce à leur force de caractère et à leur rage de vaincre, les partenaires de Jordan Henderson ont bien fini la dernière ligne droite pour terminer dans le Top 4. Cette saison, Liverpool a retrouvé sa défense puisque les Van Dijk, Matip ou Gomez sont tous rétablis de leurs blessures respectives. Ces retours sont venus apporter énormément de sérénité dans l’équilibre général des. Les résultats des hommes de Klopp lors de ce début de saison résultent certainement de cet apport. En effet, Liverpool s’est imposé à Norwich (0-3), contre Burnley (2-0) et Leeds (0-3) pour un nul contre Chelsea (1-1). Au niveau de l’effectif, seul Konaté est venu renforcer le groupe depuis le départ de Wijnaldum. Le jeune Harvey Elliott, excellent lors des dernières rencontres, a vu son élan brisé à Leeds suite à une grave blessure à la cheville. Pour la réception du Milan AC, Klopp devrait s’appuyer sur un trio offensif composé de Salah, Mané et Jota, qui ont tous marqué lors de ce début de saison.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC a enfin retrouvé son rang après avoir vécu quelques saisons galères. Ce retour en forme est en partie dû à Stefano Pioli qui réalise un très bon travail en Lombardie. Après avoir joué l’Europa League l’an passé, avec un 8de finale face à Manchester United (1-2), le Milan a réussi à décrocher un ticket pour la Ligue des Champions en finissant en 2position de Serie A derrière l’Inter. Cet été, le club s’est renforcé avec les arrivées d’Olivier Giroud et de Mike Maignan. Le buteur français vient épauler Zlatan Ibrahimovic qui a fêté son retour sur les terrains par un but lors du succès contre la Lazio ce week-end (0-2). Cependant, Zlatan sera forfait pour cette rencontre de mercredi et Giroud sans doute un peu court pour débuter après s'être rétabli du covid. Après 3 journées et 3 succès, les Milanais ont pris les commandes de la Serie A mais le niveau européen se trouve un cran au-dessus. A Anfield, Liverpool devrait confirmer son excellent début de saison pour se sortir du piège milanais. Buteur ce week-end et sur 3 de ses 4 derniers matchs avec Liverpool, Salah pourrait encore faire trembler les filets.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !