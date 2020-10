Pronostic Liverpool Midtjylland : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Liverpool fait le job face à Midtjylland !

Liverpool sort de deux saisons extraordinaires au cours desquelles lesont amassé les titres, dont la Ligue des Champions 2019 et la Premier League la saison passée. Les hommes de Klopp ont plutôt bien lancé leur nouvelle saison mais ont connu une énorme contre-performance face à Aston Villa (7-2). De plus, lors de la rencontre suivante dans le derby face à Everton, Liverpool a perdu l'important Virgil Van Dijk et 3 points au vu de certaines décisions arbitales (2-2). Pour son entrée en lice en C1, la bande à Klopp s'est difficilement imposée à Amsterdam face à l'Ajax (0-1). Sur leur lancée, lesont dominé samedi Sheffield en Premier League (2-1), dans une rencontre marquée par un nouveau but de Diego Jota, arrivé de Wolverhampton et déjà parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe. L'autre recrue majeure du club, Thiago Alcantara, a également montré que son intégration se passait extrêmement bien. Leader de PL avec le voisin Everton, Liverpool ferait une très belle opération vers la qualification en s'imposant face à Midtjylland. Le club danois a connu une première douloureuse en C1 avec une lourde défaite concédée à domicile face à une séduisante formation de l'Atalanta Bergame (0-4). Mydtjylland s'est qualifié en remportant le titre l'an passé, et a été contraint de passer par les barrages où il s'est défait de Ludogorets, des Young Boys et du Slavia Prague. En championnat, les hommes de Brian Priske sont toujours dans le coup pour défendre leur titre puisqu'ils partagent la tête avec Sonderjyske. Ce week-end, le club danois a réalisé une belle opération en s'imposant à Brondby (2-3). Largement supérieur, Liverpool devrait encore faire le job à Anfield pour s'imposer face à Midtjylland.