Pronostic Liverpool Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool – Manchester United : un choc avec des buts de chaque côté

La 19journée de Premier League nous offre une prestigieuse affiche entre Liverpool et Manchester United. Les deux formations sont à la lutte pour le titre, avec actuellement un léger avantage en faveur des Red Devils. Pas épargnés par les blessures depuis le début de saison, les Reds de Liverpool ont cependant réussi de bons débuts en Premier League. En revanche, les hommes de Klopp sont sortis affaiblis des fêtes de fin d'année avec 2 nuls face à West Bromwich et Newcastle, pour une défaite à Southampton. Les partenaires de Jordan Henderson se sont repris en FA Cup en dominant une formation d'Aston Villa (4-1) totalement remaniée et composée uniquement d'U23, suite à la vague de Covid qui a touché l'effectif professionnel. Ce mauvais passage a permis à Manchester United de dépasser Liverpool dans la course au titre. Jurgen Klopp déplore toujours des absences importantes, notamment sur le plan défensif où les 3 premiers choix au poste de défenseur central sont « out » , puisque Van Dijk, Gomez et Matip sont blessés. En attaque, la révélation de ce début de saison, le portugais Diogo Jota est toujours indisponible. En revanche, le trio composé par Mané, Salah et Firmino, exceptionnel ces deux dernières saisons, devrait être aligné au coup d'envoi. De son côté, Manchester United s'est emparé de la première place du classement en s'imposant à Burnley (1-0) en milieu de semaine. Souvent critiqué, Paul Pogba a marqué l'unique but de la rencontre et a signé une très belle prestation. Sans se montrer brillants, les Red Devils assurent l'essentiel avec souvent de courtes victoires face à leurs adversaires. Les Mancuniens s'appuient sur leur potentiel offensif pour décrocher de précieux succès. Avec Cavani, Martial, Rashford, Greenwood ou Fernandes, Solskjaer dispose de nombreuses munitions offensives. Les attaquants mancuniens pourraient profiter des nombreuses absences dans la défense de Liverpool pour causer des dommages. Man U, désormais premier de Premier League, doit assumer son nouveau statut mais l'élimination surprise en Ligue des Champions a soulevé des doutes sur la capacité de Man U à atteindre ses objectifs. Ce choc s'annonce palpitant et indécis entre deux équipes qui sont capables de marquer à tout moment. Liverpool a pu profiter de plusieurs jours de repos tandis que Man U arrive en confiance. Les potentiels offensifs de ces deux formations, ainsi que leurs carences défensives, laissent penser que les deux équipes semblent en mesure de marquer.