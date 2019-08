Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, prono et cotes du Community Shield

Un premier titre pour Manchester City face à Liverpool

La saison 2018-2019 de Premier League a été exceptionnelle avec pour point culminant la lutte entre Liverpool et Manchester City pour le titre. Les Citizens sont, ces dernières saisons, excellents sur le plan national et ont remporté le titre avec 1 point d’avance sur les Reds. Liverpool a réussi de son côté une saison record en championnat et a surtout remporté la Ligue des Champions. Ces deux formations se retrouvent de nouveau pour l'attribution du premier titre de la saison : le traditionnel Community Shield. Liverpool a connu une préparation estivale difficile avec des défaites face à Dortmund, Séville, Naples et un nul contre le Sporting . Lors de leur dernier match, les hommes de Klopp se sont repris en dominant Lyon (3-1). Cette préparation compliquée peut s’expliquer par l’absence de plusieurs joueurs et notamment du trio offensif : Mané, Salah et Firmino, qui ont participé avec leurs sélections à la CAN ou à la Copa America. Revenu seulement mercredi, les trois hommes ne seront pas à 100%, s'ils jouent.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, City a réussi une meilleure préparation mais n’a pas affronté d’écuries de premier plan. Le club a perdu deux cadres dont le taulier Vincent Kompany et le couteau suisse Fabian Delph. Guardiola a investi beaucoup sur le jeune milieu espagnol Rodri en provenance de l’Atletico Madrid. Le technicien catalan peut compter sur ses cadres : les 2 Silva, De Bruyne, Sterling, Ederson, Laporte, Walker et sur le très convoité Leroy Sané. De plus, City dispose de jeunes talentueux comme Phil Foden qui devrait voir son temps de jeu augmenter. Liverpool a très peu recruté, hormis le grand espoir britannique Elliott et le jeune néerlandais Van Den Berg. Les Brewster et Wilson en ont profité pour se mettre en avant. Pour ce Community Shield, nous voyons Manchester City soulever le trophée face à des Reds qui n'auront pas leur trio d'attaque à 100%.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !