Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City va chercher un résultat à Anfield face à Liverpool

L’affiche du dimanche début de soirée en Premier League nous offre un alléchant Liverpool – Manchester City. Ces deux formations s’étaient livrées un superbe duel l’an passé, remporté lors de l’ultime journée du championnat par les, avec 1 seule unité d’avance. Depuis, lesde Liverpool ont lancé leur saison en s’imposant dans le Community Shield (3-1) face aux Citizens. Ce succès n’a pas lancé la dynamique espérée du côté des hommes de Klopp. En effet, Liverpool a vécu une entame poussive et se retrouve logiquement à la 10e place du classement. La défaite du week-end dernier à l’Emirates résume la saison des Reds, capables de fulgurances comme lors de ses deux buts inscrits, mais également d’une grande naïveté défensive comme lors des deux premiers buts encaissés à des moments clés d’un match. De plus, Liverpool n’a pas été aidé par un arbitrage peu favorable. Néanmoins, les partenaires de Jordan Henderson ont relevé la tête et ont brillamment remporté leur match européen face aux Glasgow Rangers (1-7). Tenu en respect à l’issue de la première mi-temps, Liverpool s’est montré conquérant et a enchainé les buts en seconde période, dont un triplé de Salah en 6 minutes. Cette performance devrait faire du bien au Pharaon dans son début de saison morose. Klopp doit composer avec plusieurs absences importantes comme celles de Matip, Alexander-Arnold ou Diaz.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester City se présente en tant que champion à Anfield. Lessont mal partis avec leur défaite dans le Community Shield mais ont depuis trouvé leur rythme de croisière pour se retrouver à un point d’Arsenal. En PL, City enchaîne les prestations de haute volée, à l’image des 3 dernières avec de larges succès face à Wolverhampton (0-3), Manchester United (6-3) et Southampton (4-0). En Ligue des champions, malgré un nul peu glorieux à Copenhague mardi (0-0), la bande à Guardiola est assurée de disputer les 8de finale. Dans cet excellent début de saison, la recrue norvégienne Haaland écrase tout sur son passage et affiche des statistiques folles avec 20 buts en 13 rencontres. Sur le banc en C1 en milieu de semaine, le Norvégien devrait être affamé lors de ce déplacement à Anfield. Arrivé l’an passé, Jack Grealish semble également avoir passé un cap cette saison en signant des prestations nettement plus constantes. Dans cette affiche, Man City part favori et devrait au moins accrocher un nul dans une opposition qui devrait voir les 2 équipes trouver le chemin des filets.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !