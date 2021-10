Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool résiste à Manchester City

La 7e journée de Premier League nous offre une superbe affiche entre Liverpool et Manchester City. Les Reds ont connu une saison dernière compliquée, où les blessures des défenseurs centraux ont été préjudiciables. Pour ce nouvel exercice, Klopp a retrouvé ses meilleurs éléments et voit son équipe réaliser une bonne entame de saison. En ligue des Champions, les partenaires de Jordan Henderson se sont d'abord imposés face au Milan AC (3-2) avant de surclasser Porto en milieu de semaine (5-1). Leader de Premier League, Liverpool est toujours invaincu mais reste sur un match nul face au promu Brentford (3-3). Les Bees ont particulièrement gêné les Reds avec leur direct en ciblant le jeu de tête défaillant des latéraux. Pour ce choc, Klopp sera privé d'Harvey Elliott sévèrement blessé face à Leeds, mais aussi de Thiago Alcantara et de Trent Alexander-Arnold, qui reviendront après la trêve internationale. En revanche, le coach allemand dispose d'un Mohamed Salah exceptionnel, auteur de 8 buts depuis le début de saison toutes compétitions confondues.

De son côté, Manchester City vit une semaine intense puisqu'après avoir affronté Chelsea et le PSG, la bande à Guardiola se rend à Anfield pour défier Liverpool. Auteur d'une saison dernière incroyable, les Citizens ont connu une mise en route laborieuse, certainement la conséquence du retour tardif des joueurs engagés en sélection. Depuis ses défaites des deux premières rencontres, City s'est montré impressionnant en surclassant notamment Arsenal (5-0) et en réalisant une « masterclass » face à Chelsea le week-end dernier. Souvent en difficulté face aux Blues de Tuchel, Man City a livré une prestation aboutie logiquement récompensée par un succès (1-0) grâce à une réalisation de Gabriel Jesus. En milieu de semaine, City s'est incliné face au PSG en Ligue des Champions (2-0) malgré une forte domination. Pour ce choc face aux Reds, Guardiola devrait apporter quelques retouches dans son équipe avec les probables titularisations de Jesus, Ake voir Foden. Devant son formidable public, Liverpool devrait confirmer son bon début de saison en tenant tête aux Citizens et en restant invaincu.