Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un alléchant Liverpool – Manchester City avec des buts de chaque côté

Les deux derniers champions d'Angleterre, Liverpool et Manchester City, s'affrontent ce dimanche à Anfield dans une rencontre importante dans la lutte pour le titre. Les Reds ont vécu un passage compliqué avec 5 journées sans la moindre victoire. Ce mauvais passage a permis aux deux de dépasser Liverpool au classement. Les hommes de Jurgen Klopp semblaient avoir retrouvé leur football au meilleur moment. En effet, les partenaires de Jordan Henderson avaient livré une excellente prestation à Londres face à Tottenham (3-1). Lors de cette victoire, le trio offensif composé par Salah, Firmino et Mané avait été étincelant, comme lors des saisons dernières. De plus, Trent Alexander-Arnold, fortement critiqué pour des prestations loin de ses standards, a livré son meilleur match avec un but à la clé. Sur leur lancée, les Reds s'étaient brillamment sortis du piège West Ham (victoire 1-3). Porté par un excellent Mohamed Salah, auteur d'un doublé, un Liverpool, remanié, a montré par instance un football collectif de toute beauté. Les hommes de Klopp sont retombés dans leurs travers en milieu de semaine face à Brighton à Anfield (0-1). Après être resté invaincu pendant 68 matchs à domicile, Liverpool a perdu ses 2 derniers matchs à domicile face à Burnley et Brighton. Ces revers confirment les difficultés des Reds face aux formations de bas de tableau. Liverpool a profité du mercato pour recruter deux défenseurs, Ben Davies et Ozan Kabak, pour compenser les absences de Matip, Van Dijk, Fabinho et Gomes.

De son côté, Manchester City est dans une forme incroyable avec 13 victoires consécutives. A l'instar de Liverpool, City n'a pas été épargné par les coups durs, puisque le club a été touché par la Covid, et a connu des blessures importantes avec les indisponibilités d'Aguero et de Kevin de Bruyne. En leur absence, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri ou Phil Foden ont été essentiels. Les Citizens ont réalisé d'excellentes prestations depuis le début d'année, notamment à Stamford Bridge (3-1) face à Chelsea ou à West Bromwich Albion (0-5). En milieu de semaine, les Citizens sont allés s'imposer à Burnely (0-2). Pour ce choc au sommet entre deux des plus grands potentiels offensifs de Premier League, on devrait assister à une rencontre avec des buts de chaque côté comme lors du match aller (1-1).