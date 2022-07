Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono du Community Shield

100€ remboursés sur le Community Shield

Attention :

Nos pronostics Liverpool - Manchester City

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Liverpool spécialiste des coupes

Manchester City en champion

City a priori au complet, pas Liverpool

Les compo probables :

Un Liverpool – Manchester City spectaculaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, leest deen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Liverpool a réalisé un dernier exercice remarquable en remportant la FA Cup (qui lui vaut de jouer ce Community Shield) mais aussi la Carabao Cup. 2de Premier League, lesse sont également hissés en finale de la Ligue des Champions où ils ont buté sur le Real Madrid et sur un Thibault Courtois des grands soirs (1-0). Pour préparer ce choc face à Manchester City, Liverpool a disputé plusieurs rencontres amicales avec pour commencer un lourd revers face à Manchester United en Thaïlande (4-0), mais il s’est ensuite bien repris avec deux belles victoires face à Crystal Palace (2-0) et surtout contre Leipzig (5-0) avec un but de Salah puis un quadruplé de la recrue Nunez. En milieu de semaine, une équipe remaniée a perdu face à Salzbourg (0-1).Manchester City a remporté la Premier League 2021-2022 au terme d’une dernière journée incroyable. En effet, lesse sont retrouvés menés de 2 buts avant de renverser leur utilme match en fin de rencontre face à Aston Villa (3-2). Ce trophée est venu redonner du baume au cœur à une équipe qui avait vécu une véritable désillusion face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, alors que la bande à Guardiola avait un pied et demi en finale jusqu'aux dernières minutes du match retour. Dans le cadre de la préparation à cette rencontre, City a disputé seulement deux oppositions amicales. Pour deux succès face au Club America (2-1) et contre le Bayern Munich (1-0) avec le premier but d’Haaland.Liverpool a tourné une page lors du mercato estival avec des départs importants puisqu’Origi, héros du titre en Ligue des Champions en 2019, et Sadio Mané, énorme depuis son arrivée de Southampton, sont partis sous de nouvelles couleurs. Pour compenser ces pertes, Klopp a misé sur de jeunes éléments avec le buteur uruguayen de Benfica, Darwin Nunez, et le talentueux Portugais de Fulham Fabio Carvalho. A l’instar de Liverpool, City a connu des mouvements importants lors du mercato avec les départs de Fernandinho, Zinchenko, Gabriel Jesus et de Raheem Sterling. Cependant, City a frappé un grand coup en attirant le buteur du Borussia Dortmund, Haaland. En quête d’un avant-centre de grand talent depuis plusieurs saisons, Guardiola doit être ravi de l’arrivée du Norvégien. Le coach catalan a également recruté le milieu international anglais de Leeds, Kalvin Phillips qui possède le jeu pour réussir avec les Citizens. Pour ce match, City devrait être au complet, mais Liverpool devrait être privé des importants Alisson et Jota, et des remplaçants Tsimikas et Oxlade-Chamberlain.: Kelleher - Robertson, Konate, Van Dijk, Alexander-Arnold - Thiago, Henderson, Fabinho - Diaz, Nunez, Salah.: Ederson - Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Grealish, Haaland, Mahrez.Le Community Shield, qui se déroulera au King Power de Leicester, nous offre une superbe affiche entre les deux meilleures équipes anglaises des dernières saisons, Liverpool et Manchester City. Ces deux formations nous ont offert un championnat spectaculaire puisqu’il s’est joué lors de l’ultime journée avec de multiples rebondissements. L’an passé, City et Liverpool nous ont offert 3 duels spectaculaires avec au moins 4 buts dans chacune de leur opposition : 2 matchs nuls 2-2 en championnat et une victoire 3-2 des Reds en demi-finale de FA Cup. Pour ce Community Shield, on devrait également voir une affiche ouverte avec des buts de chaque côté comme lors de 8 des 9 derniers affrontements entre ces 2 équipes.Retrouvez le Pronostic Liverpool Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !