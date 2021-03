Pronostic Liverpool Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool – Leipzig : l’Europe comme tremplin pour les Reds

En grande difficulté, Liverpool vient de s’incliner lors de 6 des 7 dernières journées de Premier League. Lesont remporté leur seul match sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United (0-2). Lors de ce passage, les hommes de Klopp ont disputé 5 matchs à domicile pour 5 revers face à Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea et Fulham ce week-end. Battus en milieu de semaine par Chelsea, Liverpool était attendu au tournant face auxdimanche. Klopp avait décidé d’aligner une équipe fortement remaniée et a vu ses hommes s’incliner une nouvelle fois (0-1). Sans idée, lessont en manque de réussite à Anfield où ils n’ont pas marqué dans le jeu en 2021, soit 7 rencontres. Klopp compte sur la Ligue des champions pour se relancer mais s’attend à un match compliqué face à une équipe de Leipzig en pleine bourre. Le technicien allemand devrait repartir sur un 11 classique avec son trio d’attaque habituel et ses deux latéraux Alexander-Arnold et Robertson. En difficulté à la maison, Liverpool joue ce match retour "à domicile" à Budapest et non à Anfield, ce qui pourrait être salvateur pour desdans le dur dans leur enceinte habituelle.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Au match aller, Leipzig a fait deux cadeaux à Liverpool dont ont profité Salah et Mané pour donner un avantage conséquent à leur formation. Ce revers n’a pas stoppé l’excellente dynamique des hommes de Nagelsmann qui viennent d’aligner 8 victoires consécutives dans les compétitions nationales allemandes. Qualifié également pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne suite à son succès sur Wolfsbourg (2-0), Leipzig est dans le coup pour le titre en Bundesliga puisqu’il ne compte que deux points de retard sur le Bayern. Les partenaires de Sabitzer restent sur d’excellentes prestations offensives puisqu’ils ont mis 3 buts à chacune des trois dernières journées de Bundesliga face au Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach et Fribourg. Lors des deux derniers matchs de championnat, le Français Nkunku a été excellent en étant à la fois buteur et passeur. Liverpool part favori dans ce choc, mais arrive avec plein de doutes. En revanche, face à une équipe de Leipzig qui domine souvent ses matchs et doit rattraper un retard de 2 buts, lespourraient avoir des contres à négocier. Ces deux formations possèdent d’excellents potentiels offensifs mais ont montré des signes de fébrilité défensive lors des dernières semaines, ce qui pourrait nous offrir des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !