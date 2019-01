Pronostic Liverpool Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Salah, le facteur X de Liverpool face à Leicester !

Liverpool, éliminé de toutes les coupes nationales, consacre sa deuxième partie de saison à 2 objectifs : la Ligue des Champions et la Premier League. L'ambition principale du club reste cependant le championnat, lesétant actuellement en tête avec 4 points d'avance sur City. Le bilan des hommes de Jurgen Klopp en Premier League est incroyable avec une seule défaite (face à City) concédée, 3 nuls (Chelsea, Arsenal et City), pour 19 victoires. Meilleure défense de Premier League (13 buts encaissés), lespossèdent une très bonne attaque (la 2de Premier League derrière City). Après une dernière saison extraordinaire, Mohamed Salah confirme lors de cet exercice, comptant déjà 16 réalisations et 7 passes décisives simplement en championnat. Le Pharaon reste d'ailleurs sur un doublé à Anfield face à Crystal Palace (et un autre à Brighton) et sera une nouvelle fois l'atout principal des Reds en attaque. Perméable en ce moment (8 buts encaissés sur les 3 derniers matchs), la défense de Leicester s'attend à souffrir face au talent de l'Egyptien. L'an passé à Anfield, Salah s'était distingué en inscrivant un doublé face aux.