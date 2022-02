Pronostic Liverpool Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool prend sa revanche sur Leicester

Avec West Ham, Leicester est l'autre équipe de Premier League à avoir battu Liverpool cette saison. Impressionnant depuis l'entame du championnat, lesaccusent cependant plusieurs points de retard sur Manchester City, qui tourne à plein régime. A l'orée de cette journée, les hommes de Klopp comptent 1 match de moins que leset 9 points de retard. Le week-end dernier, lesse sont imposés en 16de finale de la FA Cup face à Cardiff (3-1). Arrivé cet hiver de Porto, le colombien Luis Diaz a effectué ses premiers pas et a été décisif en offrant le 2but à Minamino. Pour la réception de Leicester, Klopp accumule les bonnes nouvelles puisqu'il devrait également retrouver son meilleur buteur Salah de retour de la CAN (Sadio Mané ne sera en revanche pas là). Ajoutons que Thiago Alcantara est tout proche d'un retour tandis que la pépite Harvey Elliott, sévèrement blessé en début de saison, a fêté son retour en marquant un très beau but face à Cardiff. Liverpool fait face à un calendrier démentiel puisqu'il devra dans les semaines à venir affronter l'Inter en 8de finale de la C1, Chelsea en finale de la Carabao Cup, Norwich en FA Cup et tenter de revenir sur City en PL. Malgré de nombreuses absences ces dernières semaines, Liverpool vient de remporter 4 matchs de rang.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leicester sort de deux très belles saisons au cours desquelles les Foxes ont lutté pour le Top 4. Malheureusement, Leicester s'est par deux fois écroulé cruellement lors des dernières journées. Cependant, l'an passé,ont sauvé l'honneur en remportant la FA Cup en dominant Chelsea en finale. Actuellement, les hommes de Brendan Rodgers sont calés en milieu de tableau avec 10 points de retard sur le dernier européen. Avec plusieurs matchs en retard, les partenaires de Vardy ont l'opportunité de recoller. Cependant, la dynamique actuelle n'est pas spécialement encourageante puisque Leicester reste sur une défaite face à Tottenham (2-3) et un nul à domicile face à Brighton (1-1). De plus, le week-end dernier, les Foxes ont explosé contre Nottingham en FA Cup (1-4). A l'aller, Leicester avait réalisé un exploit en contenant l'attaque des Reds, avec un Schmeichel des grands soirs qui avait réalisé plusieurs parades exceptionnelles (en arrêtant également un penalty de Salah). Avec le retour de plusieurs joueurs, Liverpool devrait dominer à Anfield une formation de Leicester loin d'être convaincante ces dernières semaines. Auteur de 3 buts sur les 3 derniers matchs et en l'absence de Mané (Salah pourrait débuter sur le banc), Jota tentera encore de se démarquer.