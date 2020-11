Pronostic Liverpool Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le job face à Leicester

Champion d'Angleterre la saison passée après 30 ans d'attente, Liverpool se montre moins dominateur lors de ce début d'exercice. Lesont même subi une « déculottée » à Villa Park face à Aston Villa (7-2). Malgré ce lourd revers, la bande à Jurgen Klopp occupe la troisième place du classement à 1 point du premier qui n'est autre que Leicester. Avant la trêve internationale, Liverpool est allé chercher un bon match nul sur la pelouse de Manchester City dans une rencontre de haute volée (1-1). Pour ce choc face à Leicester, Jurgen Klopp fait face à une multitude d'absences puisque Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Henderson, Oxlade-Chamberlain, et Salah devraient manquer cette rencontre. En revanche, Fabinho et Thiago pourraient effectuer leur retour ce dimanche. Malgré toutes ces absences, Liverpool devrait aligner un XI à fort potentiel avec les Alisson, Wijnaldum, Milner, Diogo Jota, Firmino et Mané.

De son côté, Leicester réalise un excellent départ et a pris les commandes de la Premier League. Les Foxes ont également remporté toutes leurs rencontres d'Europa League. Les protégés de Brendan Rodgers sont sur une excellente dynamique et viennent de remporter leurs 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. L'apport de Wesley Fofana se fait ressentir puisque cette excellente série correspond à l'arrivée du défenseur stéphanois. Depuis le départ de cette saison, Leicester a remporté tous ses matchs en déplacement. Mais à Anfield, Liverpool est sur une autre planète. Vainqueur de ses 4 matchs à domicile cette saison en Premier League (et 18 de ses 19 matchs la saison passée), le club de la Mersey semble en mesure de prendre le dessus sur une très belle équipe de Leicester.