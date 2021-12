Pronostic Liverpool Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Liverpool poursuit son chemin face à Leicester

La période des fêtes en Angleterre est une période très chargée en football, avec l'enchaînement des rencontres de Premier League mais aussi, cette année, des quarts de finale de la Carabao Cup. C'est dans le cadre de cette dernière compétition que Liverpool reçoit Leicester à Anfield. Cette opposition est sous la menace de la Covid qui a fortement touché les deux équipes la semaine passée. En effet, lors du dernier match face à Tottenham, Klopp était privé de Fabinho, Van Dijk, Henderson, Thiago Alcantara ou Curtis Jones, malades. Avec la longue blessure d'Harvey Elliott et la suspension d'Andy Robertson, Liverpool se présentera avec un effectif amoindri face aux Foxes. Néanmoins, les Reds sont parvenus à accrocher un point à Londres face aux Spurs (2-2) au terme d'une rencontre d'une intensité folle, marquée par plusieurs décisions arbitrales douteuses. Avant ce nul, les partenaires de Mohamed Salah (22 buts déjà cette saison) avaient remporté 8 matchs consécutivement toutes compétitions confondues. Pour atteindre ces quarts de finale de la Carabao Cup, Liverpool s'est successivement défait de Norwich (0-3) et Preston (0-2). En face, Leicester n'a plus joué depuis le 12 décembre puisque ses rencontres face à Tottenham et Everton ont été reportées suite à une propagation de l'épidémie de Covid au sein de l'effectif. Brendan Rodgers doit déjà composer avec la blessure de Wesley Fofana, tandis que le duo Evans – Soyuncu est incertain pour ce déplacement, ce qui poserait de gros problèmes en défense. De plus, le coach des Foxes déplore plusieurs joueurs touchés par la Covid comme Perez, Vestergaard, Lookman, Justin, Iheanacho ou Choudhury. Pour son dernier match disputé, Leicester s'était imposé facilement à domicile face à Newcastle (4-0) avec un doublé de Tielemans. Dans le cadre de la Carabao Cup, les Foxes ont tour à tour dominé Millwall (0-2) et Brighton (2-2, tab). Dans ce choc touché de plein fouet par la Covid, Liverpool semble en mesure de s'imposer à domicile face à une formation de Leicester pas au mieux depuis le début de saison (9de Premier League et éliminé d'Europa League).