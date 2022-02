Pronostic Liverpool Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool comble son retard face à Leeds

Distancé par Manchester City dans la course au titre, Liverpool a retrouvé espoir avec la défaite des Citizens face à Tottenham (2-3). Avec désormais seulement 6 points de retard sur City, lespourraient se rapprocher à 3 unités en cas de succès face à Leeds ce mercredi en match en retard de la 19journée. Les hommes de Klopp ont parfaitement négocié le départ à la CAN de Mané et Salah, puisqu’ils ont aligné les victoires durant leur absence. De plus, Liverpool a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts avec la signature de l'ailier colombien Luis Diaz. Ajoutons qu'en plus de ses internationaux africains, Klopp a également retrouvé ses blessés, comme Harvey Elliott ou Thiago Alcantara. Victorieux difficilement de son 8de finale aller de Ligue des Champions face à l’Inter (0-2) grâce à son expérience européenne, lesont connu quelques sueurs froides face à Norwich (3-1) le week-end dernier. Menés contre le cours du jeu par les Canaris sur une frappe déviée par Matip, les partenaires d’Henderson ont réagi de très belle manière avec un but acrobatique de Mané, une action de classe entre Alisson et Salah, et une très belle finition de Luis Diaz. Les changements opérés en cours de partie par Klopp ont été déterminants dans le résultat final. Liverpool débute une semaine importante avec la possibilité de revenir à 3 points de City ce jeudi et la finale de la Carabao Cup à disputer face à Chelsea dimanche. Alors que Jota et Firminhp sont incertains pour cette finale, on pourrait revoir Salah et Mané titulaires.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leeds vit un passage compliqué mais assez classique à cette période de l’année. En effet, lesrencontrent généralement des difficultés lorsque les terrains sont gras. Le jeu exigeant mais également épuisant voulu par Bielsa demande une condition physique optimale, souvent mise à mal lors des périodes hivernales. Les derniers résultats confirment cette tendance puisque Leeds reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Les Peacocks se sont inclinés contre Newcastle (0-1), Everton (3-0) et Manchester United (2-4) pour un nul à Villa Park face à Aston Villa (3-3). Déjà privé de Bamford, Cooper ou Phillips, trois habituels titulaires, Bielsa vu son important défenseur allemand Koch se blesser face aux. Avec seulement 5 points d’avance sur le 1relégable, Leeds est loin d’avoir assuré sa place en Premier League. Supérieur à son adversaire et motivé à l'idée de revenir à 3 points de City, Liverpool devrait s’imposer face à une équipe de Leeds dans le dur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !