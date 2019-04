Pronostic Liverpool Huddersfield : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool fait le job face à Huddersfield !

Liverpool se livre un formidable duel avec Manchester City pour le titre en Premier League. Le dénouement est proche et lesaffrontent la lanterne rouge du championnat dans un moment du calendrier hyper chargé. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Liverpool affrontera Barcelone en milieu de semaine prochaine. Les hommes de Klopp réalisent une saison exceptionnelle et viennent de remporter leurs 9 derniers matchs toutes compétitions confondues. En championnat, les partenaires de Jordan Henderson connaissent leur mission : remporter leurs 3 derniers matchs et attendre un faux pas des. A Anfield, les Reds sont invaincus cette saison, possédant la meilleure défense de Premier League à domicile (10 buts encaissés).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Liverpool affronte la lanterne rouge de Premier League qui est déjà condamné depuis plusieurs journées à retrouver la Championship. Avec un bilan famélique de 14 points obtenus après 35 journées, les partenaires de Diakhaby ne pouvaient pas espérer mieux. Lors des 22 dernières journées, Huddersfield a pris des points lors de 2 matchs seulement : victoire face à Wolverhampton et nul à Cardiff. Dans leur enceinte, Liverpool a déjà réalisé 10(aucun but encaissé) sur 17 rencontres de championnat alors qu'Huddersfield a perdu ses 2 derniers déplacements sans marquer. Pour cette rencontre, Liverpool pourrait s’imposer sans prendre de but face à la plus mauvaise attaque de Premier League.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Huddersfield encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !