Pronostic Liverpool Genk : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Liverpool tranquille à Anfield face à Genk

Liverpool, champion d'Europe en titre, réalise un début de saison incroyable. Les Reds sont leaders de Premier League avec un parcours quasiment parfait : 10 victoires pour 1 nul. Les hommes de Klopp ont connu une nouvelle semaine excellente avec une victoire contre Arsenal en Carabao Cup et un succès à Aston Villa en Premier League. Si Outre-Manche, le "Fergy Time" est très connu, le "Klopp time" est en train de devenir populaire du côté de Liverpool. Les Reds viennent récemment de remporter plusieurs matchs dans les arrêts de jeu (Leicester, Arsenal ou encore Aston Villa samedi). Le collectif est certainement le point fort de cette formation, mais individuellement, Sadio Mané est exceptionnel depuis le début de saison. Genk, largement battu à l'aller (1-4), s'attend à une nouvelle rencontre très difficile à Anfield. Les Belges sont derniers de cette poule avec 1 seul point obtenu grâce à leur nul heureux face à Naples. Pour son seul déplacement en C1, Genk s'est lourdement incliné à Salzbourg (6-2). Dépourvu de son entraîneur de la saison passée (Philippe Clemens reparti à Bruges), le champion de Belgique en titre connaît un départ poussif et occupe seulement la 8place de Jupiler League. Les hommes du nouveau cocach Mazzu ont connu une seule victoire lors des 6 dernières rencontres. En grande forme, Liverpool devrait s'imposer une nouvelle fois dans une rencontre avec plus de 3 buts face à des Belges en difficulté.