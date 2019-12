Pronostic Liverpool Flamengo : Analyse, prono et cotes de la finale de la Coupe du Monde des clubs

Liverpool sur le toit du monde face à Flamengo !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool – Flamengo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Liverpool est à un match de clôturer une année 2019 exceptionnelle. Vainqueur de la Ligue des Champions, lesont terminé seconds de Premier League dans un mano à mano effréné avec City. Leader de Premier League avec 10 points d’avance, Liverpool a connu des difficultés pour s’imposer en demi-finale face à Monterrey. Un but tardif de Firmino et les prouesses d’Alisson ont permis aux hommes de Klopp de se qualifier pour cette finale du championnat du monde des clubs disputé au Qatar. Absent en demi-finale, Virgil Van Dijk devrait effectuer son retour. Son absence avait obligé Klopp à positionner Henderson en défense centrale face à Monterrey, un poste nouveau pour le capitaine des. Le coach allemand devrait aligner son XI type dès le départ avec son trio d’attaque Mané-Salah-Firmino, les retours de Trent Alexander-Arnold et Van Dijk en défense et de Gini Wijnaldum au milieu. Cette finale face à Flamengo s’annonce intéressante.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, cette équipe brésilienne a de forts accents européens. Entraîné par Jorge Jesus, qui a fait le bonheur du Benfica et du Sporting, Flamengo compte de nombreux joueurs expérimentés passés par l’Europe : le portier Diego Alves (Valence), les latéraux Rafinha (Bayern) et Filipe Luis (Atletico), les milieux Diego (Porto, Werder, Juve, Atletico, etc.) et Vitinho (CSKA). De son côté, Gabriel Barbosa, annoncé comme un crack à son arrivée à l’Inter, n’avait jamais réussi à s’adapter mais pourrait très bientôt retenter l'expérience européenne. De retour au pays, l’attaquant auriverde enchaîne les buts et sera la menace principale pour la défense des Reds. En demi-finale, Flamengo s’est sorti du piège tendu par l'équipe d'Al-Hilal de Gomis et Giovinco (3-1). Cette finale s’annonce serrée entre deux formations ambitieuses mais Liverpool a montré cette saison sa force mentale et devrait bénéficier du retour de son taulier défensif Van Dijk et d'Alexander-Arnold, Mané et Firmino.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(147€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Flamengo encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !