Pronostic Liverpool Everton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Reds, rois de Liverpool face à Everton !

Le match tant attendu à Liverpool entre Reds et Toffees se déroule ce mercredi à Anfield. Ce derby s’annonce passionnant entre une formation en pleine forme, qui plane sur la Premier League et une autre en grande difficulté. Ce week-end, les hommes de Jürgen Klopp ont une nouvelle fois accentué leur avance sur Man City en s’imposant face à Brighton (2-1) sur un doublé de Van Dijk tandis que City partageait les points à Newcastle (2-2). Sur la lancée de leur saison dernière, les Reds sont incroyables et ont seulement abandonné des points à une seule reprise face à Manchester United (1-1). De plus, lesdominent les derbys à Anfield et n’ont plus perdu depuis 1999. Désireux de maintenir leur supériorité locale, lesvont tout faire pour faire mal à cette équipe d’Everton.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Séduisants sur le papier, lesconnaissent des difficultés en Premier League. Les joueurs de Silva sont actuellement 17avec seulement 2 points d’avance sur la zone de relégation. Le coach Marco Silva est de plus en plus menacé, et ne devrait pas survivre à un nouvel échec face à Liverpool. Everton pensait pouvoir avoir un peu d’air avec un résultat ramené de Leicester. En tête au tableau d’affichage grâce à Richarlison, les Toffees ont craqué en seconde période et ont encaissé un but dans les arrêts de jeu (1-2), enchaînant une deuxième défaite consécutives après celle, inquiétante, concédée face au promu et relégable Norwich. Pour ce derby, nous voyons la logique être respectée avec une victoire desdans leur stade d’Anfield.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !