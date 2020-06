Pronostic Liverpool Crystal Palace : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool face à Crystal Palace pour se rapprocher du titre

Toujours pas de titre en vue pour Liverpool qui n'a pas réussi à faire la différence sur la pelouse des Toffees d'Everton lors du derby, et qui a vu Man City gagner ses deux matchs de reprise. Cependant, il est inutile de se faire un sang d'encre pour Liverpool qui réalise une saison parfaite avec une seule défaite contre Watford (3-0) pour 27 victoires en 30 matchs. Et avec 20 points d'écart sur la 2place occupée par Manchester City, Liverpool sera sacré dans les prochains jours à n'en pas douter. A Anfield, Liverpool a remporté ses 15 matchs de championnat joués à domicile.

En face, Crystal Palace réalise une très bonne saison 2019-20. Régulièrement conviée à disputer le maintien avec les promus dans les bas-fonds du classement, la bande de Wilfried Zaha est 9cette année avec 42 points. A 15 points de la zone de relégation, la formation Londonienne peut respirer cette année et même se mettre à rêver à un été européen. Vainqueur sur le terrain du relégable Bournemouth pour la reprise (2-0), Palace va avoir à faire à une toute autre opposition. Déjà vainqueur à l'aller (1-2), Liverpool pourrait s'imposer avec la manière.