Pronostic Liverpool Crystal Palace : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool tranquille à Anfield face à Crystal Palace

Leader de Premier League, Liverpool a su se reprendre après la défaite face à Manchester City et réussir une bonne prestation sur le terrain de Brighton. La victoire obtenue samedi dernier face aux Seagulls a été acquise grâce au récent ballon d'Or africain Mohamed Salah (0-1). L'Egyptien revient en grande forme et sera l'une des armes majeures desde Liverpool lors des 6 prochains mois. Outre Salah, Klopp peut s'appuyer sur une excellente défense articulée autour de Van Dijk et Alisson. Meilleure défense de Premier League, Liverpool a seulement encaissé 3 buts à Anfield face à Arsenal, Manchester United et plus surprenant Cardiff City. Lesont réalisé 7 "clean sheet" lors de leurs 10 réceptions.Crystal Palace fait partie des 7 équipes luttant pour le maintien. Lespossèdent actuellement 4 points d'avance sur Newcastle, premier relégable. Roy Hodgson, le coach de Palace, sait que son équipe se comporte mieux en déplacement qu'à domicile, mais Liverpool est une équipe très solide à domicile et, seul City a réussi à faire un nul à Anfield. Pour ce match, nous voyons une formation de Liverpool quasiment impeccable à Anfield s'imposer sans encaisser de but.