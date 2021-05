Pronostic Liverpool Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le taf face à Crystal Palace

Au plus mal au cœur de l'hiver, Liverpool voyait ses espoirs de participer à la prochaine Ligue des Champions s'amenuiser. Les Reds n'ont pas baissé les bras et se sont accrochés pour attendre des jours meilleurs. Pas toujours resplendissants, les hommes de Klopp se sont progressivement repris pour finir forts. En effet, Liverpool a réintégré le Top 4 en s'imposant face à Burnley en milieu de semaine (3-0). Les comptent le même nombre de points que Leicester, mais ont une différence de buts supérieure (+4). Ce dimanche, Liverpool reçoit Palace tandis que Leicester affronte une formation de Tottenham qui espère accrocher un ticket européen. La bande à Klopp est invaincue lors des 9 dernières journées avec 7 victoires et 2 nuls. De plus, Liverpool peut compter sur le retour en forme de Bobby Firmino, buteur contre Manchester United et à Burnley. En face, Crystal Palace tourne la page Roy Hogdson. Le coach anglais va laisser sa place à l'issue de la saison et a été honoré par le club lors de la réception d'Arsenal pour le travail accompli. L'ancien sélectionneur de a vécu une dernière à domicile décevante avec une défaite face aux Gunners (1-3) et deux buts encaissés dans le temps additionnel. Calés dans le ventre mou du classement, les Eagles ne jouent plus rien. A Anfield, les Reds déterminés à accrocher une place dans le Top 4 devraient assurer et prendre les 3 points face à Palace.