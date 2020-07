Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool et Chelsea dos à dos

L'affiche de la 37e journée de Premier League oppose Liverpool à Chelsea. Les Reds sont officiellement champions et finissent tranquillement la saison, comme le prouvent leurs récentes défaites face à Manchester City et à Arsenal, et le nul à Anfield face à Burnley. Les hommes de Klopp connaissent un relâchement normal après 3 saisons de haute volée au cours desquelles ils ont remporté la ligue des Champions, la super Coupe d'Europe, la coupe du Monde des clubs et la Premier League. Ce match est la quatrième confrontation de la saison entre les deux formations. Liverpool a remporté la Super Coupe d'Europe et le match aller à Stamford bridge (2-1) mais s'était incliné en FA Cup avec une équipe largement remaniée.

Pour sa première saison à la tête des Blues, Franck Lampard réalise un excellent travail. L'ancien coach des Derby voit son équipe lutter pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Les Blues sont actuellement en troisième position avec un seul point d'avance sur Leicester et Manchester United. Les partenaires de Ngolo Kanté ont cependant leur avenir en main et ont seulement besoin d'une victoire lors de l'une des deux dernières rencontres. Lors de l'ultime match, Chelsea accueillera Wolverhampton à Londres. Le week-end dernier, les Blues ont décroché leur billet pour la finale de la FA Cup en dominant tranquillement Man U (3-1) avec une nouvelle réalisation d'Olivier Giroud. Le Français finit en trombe avec 4 buts lors des 5 dernières rencontres. Chelsea réussit plutôt bien à Anfield ces dernières saisons et semble en mesure d'accrocher un point précieux en vue la qualification en Ligue des Champions.