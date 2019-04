Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool veut s’éviter le coup de Blues face à Chelsea

Un Liverpool - Chelsea décisif dans la course au titre rappelle la fameuse glissade de Steven Gerrard de 2014 qui avait sonné le glas des espoirs desdans leur quête d'un titre tant attendu. Ce dimanche, les hommes de Klopp sont dans l'obligation de s'imposer pour ne pas céder du terrain à City. Dans cette dernière ligne droite, Liverpool vient d'enchaîner 6 victoires consécutives après avoir montré cette saison une solidité qu'on ne lui connaissait pas. Depuis le début de saison, lesont perdu une seule rencontre, et cela à l'Etihad face à City (2-1). A quelques journées de la fin, Klopp voit ses joueurs retrouver un niveau physique et technique très intéressant. L'apport de Fabinho au milieu est indéniable et permet à Henderson d'évoluer dans sa zone de prédilection.de Premier League, Chelsea est également en quête de points. Si lesréussissent plutôt bien à Anfield, ils ont obtenu ce jeudi un succès très difficile sur la pelouse du Slavia Prague. Sarri a voulu économiser certains cadres au coup d'envoi mais a été contraint de faire rentrer Hazard et Kanté pour ramener une petite victoire. De plus, lesont perdu 4 de leurs 6 derniers déplacements en Premier League. Ayant joué mardi et non jeudi, Liverpool pourrait profiter de la fatigue de Chelsea et s'imposer à Anfield.