Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Liverpool à Anfield face à Chelsea

Place à la Carabao Cup cette semaine en Angleterre avec ce choc mercredi entre Liverpool et Chelsea, deux des trois équipes invaincues en Premier League. En général, les managers utilisent cette coupe de la Ligue anglaise pour donner du temps de jeu aux remplaçants, et il est donc probable de voir deux équipes remaniées pour cette rencontre. Cette hypothèse prend encore plus de sens au regard du calendrier de Premier League qui voit Liverpool se déplacer à Chelsea ce samedi. Lesréalisent un début de saison incroyable avec 6 victoires en autant de matchs. Les investissements faits lors des derniers mercatos ont apporté de la densité au groupe de Klopp. Pour cette rencontre, l'ancien coach de Dortmund devrait accorder sa confiance à Shaqiri, Sturridge, Fabinho, Keita, Matip, des remplaçants de luxe.A l'image de Klopp, Maurizio Sarri devrait effectuer quelques modifications dans son onze de départ, avec la titularisation des Espagnols Fabregas et Morata (qui a encore raté l'immanquable dimanche), et peut-être celle du jeune espoir gallois Ampadu. Rudiger et Pedro, légèrement blessés, devraient être préservés pour le choc du week-end. Dimanche, lesont pour la première fois de la saison laissé des points en route à West Ham (0-0). Liverpool solide à domicile et soutenu par ses fans, dispose d'une richesse d'effectif plus importante que les Blues et devrait s'imposer à Anfield.