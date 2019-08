Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, prono et cotes de la Supercoupe d'Europe

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Liverpool déjà dans le rythme

Chelsea en rodage

Alisson absent, du changement chez les Blues

Les compos probables :

Un nouveau titre sur la scène européenne pour Liverpool

Liverpool va disputer à l'occasion de cette Supercoupe d'Europe son 3e match officiel de la saison. D'abord, les hommes de Klopp se sont inclinés aux tirs aux buts lors du Community Shield face à Manchester City, dans une rencontre de bonne facture. Puis pour l'ouverture de la Premier League, les Reds ont logiquement dominé le promu Norwich (4-1) en réalisant une très bonne prestation. Le club a peu recruté à l'intersaison et les automatismes sont déjà présents. Le coach allemand semble davantage compter sur Divock Origi, héros de la victoire en Ligue des Champions. Liverpool, s'est appuyé lors de ces deux rencontres, sur son fameux pressing pour mettre à mal la formation adverse. Le jeune Trent Alexander Arnold a de nouveau délivré une passe décisive vendredi dernier et s'affirme comme l'un des tous meilleurs à son poste.Ce week-end, Chelsea débutait sa saison par un difficile déplacement à Manchester United. Les hommes de Frank Lampard se sont lourdement inclinés dimanche (4-0) malgré 60 bonnes premières et des occasions d'Abrahams et d'Emerson qui ont échoué sur la barre. Interdit de recrutement, le club a décidé de s'appuyer sur des jeunes de retour de prêt qui ont fait leur preuve en Championship comme Mason Mount ou Tammy Abraham. A leurs côtés, on retrouve les cadres Azpi, Kepa, Pedro ou Willian. Frank Lampard doit bâtir une équipe sans nouvelle tête (hormis Pulisic, recruté en janvier) et qui a perdu son meilleur élément Eden Hazard, parti au Real. Lors de la défaite face à Man U, Lampard n'a pas pu compter sur un Ngolo Kanté à 100%, le champion du Monde souffre des ischios et avait été mis sur le banc. Les Blues participent à cette finale car ils ont remporté l'Europa League face à Arsenal la saison passée.La mauvaise nouvelle de la première journée de Premier League pour Liverpool est venue de la blessure du portier brésilien Alisson, blessé et absent pour plusieurs semaines. Klopp peut évidemment compter sur son trio Mané-Firmino-Salah, et a vu les absents de longue date comme Oxlade-Chamberlain ou Joe Gomez réintégrer le groupe. Gomez, excellent en début de saison dernière, apporte de nouvelles solutions à Klopp en défense. Pour les Blues, Frank Lampard devrait opérer quelques modifications avec les titularisations de Kanté ou Willian, mais ces derniers ne sont pas à 100%.Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.Kepa – Azpi, Christensen, Zouma, Emerson – Jorginho, Kanté, Mount – Pedro, Giroud, Willian.Au regard des prestations des deux équipes en ce début de saison, Liverpool est logiquement favori de ce match. Les Reds ont livré deux bonnes prestations et possèdent un effectif quasiment au complet. Les Blues sont quant à eux en rodage, avec des jeunes à intégrer et un coach qui peaufine son système de jeu. Depuis deux saisons, Liverpool a montré qu'elle était une formidable équipe de coupe au niveau européen, et on devrait assister à une rencontre avec des buts.