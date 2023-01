Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool remporte le bal des éclopés face à Chelsea

La 21journée de Premier League débute samedi avec une opposition entre deux déceptions de la saison, Liverpool et Chelsea. Ces deux équipes sont habituellement des candidats au Top 4 voire au titre, mais se retrouvent déjà distancés. En effet, la formation entraînée par Jurgen Klopp occupe la 9place avec le même nombre de points que celle des Blues, soit 10 unités de retard sur le Top 4. A noter cependant que Liverpool compte un match en retard par rapport à son adversaire mais aussi sur Newcastle qui se trouve en 3e position. Les Reds payent certainement leur saison de l'an passé, au cours de laquelle ils avaient lutté sur tous les tableaux. Lors de ce nouvel exercice, les partenaires d'Henderson ont mal débuté mais s'étaient repris au cœur de l'automne. Cependant, les dernières défaites à Brentford (3-1) et à Brighton (3-0) ont stoppé leur élan. Contraint de disputer un « replay » face à Wolverhampton en FA Cup, Liverpool a obtenu son ticket pour les 16e de finale grâce à une très belle réalisation d'Harvey Elliott mardi (0-1). mne. Pas épargné par les blessures, Liverpool a évolué en milieu de semaine sans Luis Diaz, Diogo Jota, Virgil van Dijk, Arthur, Roberto Firmino et Darwin Nunez mais l'Uruguayen pourrait retrouver une place dans le XI pour la réception de Chelsea.

En face, Chelsea connaît également un passage délicat. Pas au mieux avant le Mondial avec 4 défaites de rang au niveau national (coupes + championnat), les Blues avaient repris sur de bonnes bases en dominant Bournemouth (2-0). Ensuite, les hommes de Potter ont enchaîné les revers avec deux défaites face à Manchester City (FA Cup et PL) mais aussi dans le derby londonien face au promu Fulham (2-1). Finalement, Chelsea a relevé difficilement la tête le week-end dernier lors de la réception de Crystal Palace (1-0) grâce à Kai Havertz. Le club londonien s'est surtout distingué sur le marché des transferts en recrutant le Français Badiashille, le Portugais Felix et l'Ukrainien Mudryk. Pour son 1er match avec sa nouvelle équipe, Felix a été expulsé et manquera donc ce déplacement à Anfield. En revanche, le prometteur Mudryk pourrait effectuer ses débuts. A l'instar de Liverpool, Chelsea affiche une longue liste de blessés puisque les Zakaria, Sterling, Pulisic, Mendy, Kante, James, Fofana, Chilwell ou Broja sont tous indisponibles. Devant son public d'Anfield, Liverpool devrait élever son niveau de jeu pour prendre les 3 points et se rapprocher des places européennes.