Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Liverpool et Chelsea

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu 4 fois consécutivement en Premier League, Liverpool s’est repris le week-end dernier en s’imposant chez la lanterne rouge, Sheffield United (0-2). Lesont pu compter sur leurspuisque Trent Alexander-Arnold et Curtis Jones, impliqués sur l’ouverture du score de leur équipe, ont été les deux meilleurs éléments du match avec un Gini Wijnaldum toujours aussi précieux au milieu de terrain. Cette rencontre aura surtout permis à Liverpool de reprendre confiance à quelques jours d’affronter Chelsea dans un match important pour le Top 4. Avec 1 seul point de retard sur les, lespourraient effectuer une belle opération au classement en cas de victoire. Pour ce choc, Klopp devrait pouvoir compter sur des retours importants puisque Fabinho, Alisson et Jota devraient réintégrer l’effectif des. Si Firmino a repris confiance en inscrivant un but face aux, la charnière composée par Phillips et Kabak ne s’est pas montré rassurante. Lors des dernières grosses affiches de Premier League disputées par Liverpool, plusieurs se sont finies avec des buts de chaque côté face à Leicester (1-3), Man City (1-4), Tottenham (3-1) ou West Ham (3-1) et contre Man U en FA Cup (3-2).chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chelsea est toujours invaincu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. En effet, les Blues ont signé un nul face à Manchester United (0-0) dans un match ennuyeux où lesse sont montrés les plus tranchants. Solides défensivement, les Londoniens pêchent dans les derniers 30m, où seul Mason Mount se montre percutant. Face à United, Chelsea a fini la rencontre sans véritable avant-centre puisque Pulisic a pris la place de Giroud dans l’axe. La formation londonienne aime posséder le ballon mais peut rapidement se trouver en danger sur des situations de contres rapides. Man U a par plusieurs fois manqué de précision dans la dernière passe pour se retrouver dans des situations favorables. Par contre, la lenteur de la défense de Liverpool pourrait être punie par les. Liverpool et Chelsea sont conscients qu’ils jouent gros ce jeudi dans l’optique du Top 4, de plus, les deux formations veulent profiter des nombreuses blessures qui touchent Leicester pour se replacer. Ce match s’annonce ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !