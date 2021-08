Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse cote et prono du match de Premier League

Nos paris sur Liverpool - Chelsea

Liverpool repart de l’avant

Chelsea tout en puissance

Du classique à Liverpool, Lukaku l’atout plus de Chelsea

Les compo probables :

Un Chelsea solide

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Chelsea :

Pour miser sur cette affiche Liverpool - Chelsea de samedi soir, on vous propose de parier avec 2 sites au bonus exceptionnel :vous offreSi votre 1er de 100€ est perdu!!!vous offresur votre 1pari.Si votre 1er de 100€ est perduet vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !!!Champion d'Angleterre en 2020, Liverpool n'a pas su conserver son titre la saison passée. Lesont connu un passage compliqué au cœur de l’hiver au cours duquel ils ont abandonné toutes leurs chances. Les blessures des 3 principaux défenseurs centraux de l'effectif ont été certainement l’une des raisons principales du manque de compétitivité des Liverpuldiens. Cette saison, Liverpool débute avec un effectif au complet et les résultats suivent. Victorieux sur la pelouse de Norwich (0-3), les Reds ont ensuite retrouvé leur public d’Anfield pour un succès sur Burnley (2-0). Avec 5 buts inscrits et 0 encaissé, les débuts sont encourageants. Cette réception du champion d’Europe en titre, Chelsea, permettra d’en savoir plus sur l’actuel niveau desArrivé en cours de saison dernière, Thomas Tuchel a métamorphosé Chelsea. Le technicien allemand a en effet permis à la formation londonienne de finir dans le Top 4 et de remporter la Ligue des Champions. En plus de ces excellents résultats, les Blues ont été finalistes de la FA Cup face à Leicester, et ont repris la compétition en remportant la SuperCoupe d'Europe aux tirs au but face à Villarreal. Pour lancer leur nouvelle saison de Premier League, les partenaires d’Azpilicueta ont disputé deux derbys londoniens pour deux succès. A Stamford Bridge, Chelsea a disposé du Crystal Palace de Patrick Vieira (3-0) avant de signer une prestation solide à l’Emirates face à Arsenal (0-2) avec un but du belge Romelu Lukaku pour son retour à Londres. Au point tactiquement, les Blues dégagent une impression de puissance décuplée depuis l’arrivée de Lukaku.Au niveau du recrutement, Liverpool est resté plutôt calme puisque, principalement, Wijnaldum est parti à Paris tandis que le Français de Leipzig Konaté est arrivé pour renforcer la défense des Reds. Klopp s’appuie sur du grand classique mais se réjouit du retour de blessure des Gomez, Matip et Van Dijk. Leurs retours apportent de la sérénité à leurs coéquipiers. Offensivement, le technicien allemand semble déterminé à opérer à un turnover régulier entre Jota, Firmino, Salah et Mané. La bonne surprise de la saison pourrait venir du jeune attaquant Harvey Elliott qui devrait avoir de plus en plus de temps de jeu, suite à son prêt à Blackburn. L’anciena réussi sa première à Anfield face à Burnley. Mis à part le remplacement coûteux de Giroud par Lukaku, Chelsea a logiquement peu bougé sur le marché des transferts. Il devrait y avoir peu de joueurs forfaits des deux côtés sur ce match.: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Milner, Henderson, Keïta - Salah, Jota, Mané: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Mount, Lukaku, Havertz.Cette confrontation entre Liverpool et Chelsea, deux candidats au titre, devraient nous donner un premier aperçu de la suite de la saison en Premier League. Champion d’Europe en titre, Chelsea semble déjà parfaitement au point et s’est en plus renforcé avec Lukaku. Déjà très solides et tactiquement parfaitement en place la saison passée, lesdégagent une impression de puissance encore supplémentaire qui leur donnent un léger avantage avant cette opposition. Néanmoins, lesauront leur mot à dire au vu de leur début de championnat, surtout avec le retour de leurs défenseurs, Matip et Van Dijk. De plus, la principale recrue à Liverpool n’est autre que le retour du public à Anfield qui sublime les Reds. 