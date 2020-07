Pronostic Liverpool Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Encore un clean sheet à Anfield pour Liverpool face à Burnley

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool Burnley :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Liverpool a vécu une année extraordinaire au cours de laquelle les Reds ont été champions d’Europe, vainqueurs de la SuperCoupe d’Europe, de la Coupe du Monde des Clubs et de la Premier League. Lesont attendu 30 ans pour voir leur club favori soulever un nouveau trophée de champion national. Depuis son sacre, Liverpool a connu une lourde défaite à City quelques jours après avoir fêté le titre mais le club s’est remis à l’endroit en s’imposant difficilement face à Aston Villa grâce à Sadio Mané (2-0). Contre Brighton, les Reds ont pu compter sur un Mo’ Salah inspiré (doublé) pour encore s’imposer (1-3). Les hommes de Klopp affrontent cette fois une solide équipe de Burnley.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Sans faire de bruit, les hommes de Sean Dyche ont fait une saison plus qu’honorable. Calé en milieu de tableau, le club de Jay Rodriguez est dans une bonne forme comme le prouve ses victoires face à Watford, Palace et en milieu de semaine à West Ham, pour 1 nul contre Sheffield. Mais pour la reprise, les Clarets avaient pris à l'Etihad face à Manchester City (5-0). Burnley ne propose certainement pas le jeu le plus spectaculaire d’Europe mais essaie de se montrer efficace (38 buts marqués par Burnley contre 75 pour Liverpool). Parfait depuis le début du championnat à Anfield où il a gagné ses deux matchs sans concéder de but depuis la reprise, Liverpool devrait s’imposer une nouvelle fois sans encaisser de but (comme à l’aller).- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Burnley détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !