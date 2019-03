Pronostic Liverpool Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Reds de Liverpool solides à Anfield face à Burnley

En concédant un match nul et vierge sur la pelouse de Goodison Park face à l'ennemi juré d'Everton (0-0), Liverpool a laissé Manchester City prendre seul la tête de Premier League. Ce changement de leader, qui était dans l'air depuis quelques semaines, confirme les difficultés actuelles des. Toujours aussi performants défensivement (meilleure défense d'Angleterre), Liverpool est nettement moins fringant en attaque. 5 des 7 derniers matchs desse sont terminés sur un score de parité, les trois plus récents sans le moindre but. Pour leur dernière réception à Anfield, less'étaient en revanche largement imposés (5-0) face à Watford. Ce succès est à mettre au crédit de l'arrière garde des hommes de Klopp puisque Van Dijk a inscrit un doublé et qu'Alexander-Arnold a offert 3 offrandes (Robertson 2 passes décisives). Ce samedi, Anfield attend le réveil de son trio Firmino-Salah-Mané mais sait qu'il peut compter sur sa solide défense.

De son côté, Burnley a connu une très bonne période qui leur a permis de prendre leur distance avec la relégation. Cependant, les deux dernières défaites face à Newcastle et Crystal Palace les laisse à 5 unités de Cardiff. Depuis le début de saison, les hommes de Sean Dyche souffrent en déplacement et comptent seulement trois victoires à l'extérieur (à Brighton, à Huddersfield et à Cardiff, soit 2 relégables et une modeste formation). Pour ce match, nous voyons Liverpool s'imposer logiquement sans concéder de but.