Pronostic Liverpool Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool solide face à Burnley

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Burnley:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des équipes luttant pour le titre de Premier League, Liverpool est certainement celle qui a réalisé le moins bon parcours lors des fêtes de fin d’année. Le club de la Merseyside reste sur 4 journées de Premier League sans la moindre victoire, avec trois nuls face à West Brom’, Newcastle et Manchester United, pour une défaite à Southampton. Ce mauvais passage a fait reculer les Reds en 4position, puisque les 2 Manchester et Leicester en ont profité pour prendre quelques unités d’avance. En revanche, Liverpool n’a pas été aidé par les blessures depuis le début de saison, notamment sur le plan défensif, où les 3 premiers choix au poste de défenseur central ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses. Ces indisponibilités ont poussé Klopp à jouer avec Henderson et Fabinho, deux habituels milieux de terrain en défense centrale, qui s'en sortent bien puisque le club de la Mersey n'a encaissé que 3 buts sur ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, malgré une nette domination, Liverpool n’a pas su trouver la faille face aux défenseurs de Manchester United (0-0). Ce choc a permis de voir que Thiago Alcantara devenait essentiel au cœur du jeu. Désireux de repartir de l’avant, les Reds vont tout mettre en œuvre pour renouer avec la victoire face à Burnley.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la formation de Sean Dyche a connu un départ poussif mais s’est bien repris ces dernières semaines. Ce bon passage a permis à Burnley de sortir de la zone rouge et de prendre quelques unités d’avance sur le premier relégable Fulham. Actuellement, lescomptent 4 points de plus que les. Les hommes de Sean Dyche viennent de s’incliner lors des deux dernières journées face à Manchester United (0-1) et West Ham (0-1). Burnley ne propose pas le football le plus attractif de Premier League mais fait partie de ces formations difficilement manœuvrables. Le point faible des Clarets est évidemment son attaque, la pire de PL avec 9 buts inscrits. Pour cette affiche, Liverpool devrait être en mesure de renouer avec le succès face à une équipe de Burnley en grande difficulté dans l’animation offensive. Le pari Liverpool gagne sans encaisser est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez un PokerStars qui revient dans le Game avec de belles cotes sur ce genre de pari et un bonus sympa.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Liverpool Burnley détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !