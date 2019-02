Pronostic Liverpool Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Réaction attendue pour Liverpool face à Bournemouth !

Suite à la défaite de Manchester City à Newcastle, Liverpool avait l’opportunité de prendre 7 points d’avance sur la formation de Guardiola. Mais deux matchs nuls plus tard (concédés face à Leicester et West Ham), la course au titre est totalement relancée en Angleterre. Après 29 années sans titre en Premier League, l’attente est immense à Liverpool et lesse doivent de relancer la machine. Les succès étriqués face à Brighton et Crystal Palace, et les deux derniers nuls montrent que les Reds sont dans un passage délicat de leur saison. Offensivement, Firmino est décevant et Salah intermittent ces dernières semaines. Seul Sadio Mané a été régulier lors des dernières performances. Klopp doit remotiver les troupes pour la dernière ligne droite, et il peut s’appuyer sur les excellents résultats de sa formation à domicile pour cela (9 victoires et 1 nul sur ses 10 derniers matchs).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bournemouth est calé en milieu de tableau et compte un petit matelas d’avance sur la relégation (11 points). Les récents succès obtenus à domicile face à West Ham et Chelsea ont redonné de l’air à la formation d’Eddie Howe. Le bilan à l’extérieur des Cherries est en revanche catastrophique (8 défaites consécutives dont la dernière à Cardiff, relégable). Pour ce match, nous voyons une équipe de Liverpool retrouver des couleurs et s’imposer tranquillement face à Bournemouth.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Bournemouth encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !