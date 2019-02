Pronostic Liverpool Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

1

Liverpool solide à Anfield face au Bayern !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool – Bayern Munich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader ex-aequo de Premier League (avec un match de retard) en compagnie de City, Liverpool reçoit le Bayern de Munich dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Jurgen Klopp, éliminés en FA Cup, n’ont pas joué ce week-end et sont totalement concentrés sur ce choc depuis leur succès sur Bournemouth (3-0). Auteur d’une excellente saison, Liverpool est impressionnant à Anfield et a remporté quasiment tous ses matchs (seul Chelsea en Carabao Cup s’est imposé face à un Liverpool remanié). Manchester City et Leicester ont quant à eux décrocher des nuls. En Ligue des champions, les Reds ont remporté leurs trois rencontres sans aucune contestation possible. Finaliste la saison passée de la C1, Liverpool avait déjà bâti son parcours sur ses victoires à domicile. Avec son pressing intense et la virtuosité de son trio d’attaque, Liverpool peut faire mal à la défense du Bayern.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern a retrouvé une certaine stabilité. Le début de saison a laissé entrevoir des doutes sur cette formation mais depuis leur défaite à Dortmund, les Bavarois se sont montrés plus convaincants. La défaite récente à Leverkusen prouve cependant que l’équilibre reste fragile et qu’en déplacement le Bayern peut souffrir, à l’image du difficile succès obtenu sur la pelouse du 15Augsbourg vendredi (2-3). En Ligue des Champions, le Bayern est sorti de premier de sa poule mais n’a pas été en mesure de s’imposer lors de la double confrontation face à l’Ajax, qui propose un pressing très haut à l’image de celui effectué par Liverpool. Pour cette affiche, nous voyons une formation de Liverpool s’imposer devant ses fans et se positionner idéalement avant le retour à Munich.- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Bayern Munich encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !