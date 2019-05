Pronostic Liverpool Barcelone : Analyse, prono et cotes de la 1/2 finale retour de Ligue des champions

1

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionsSport En Ligne

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Des Reds pas vernis à l'aller

Des Catalans cliniques

Firmino absent, Salah devrait être là

Les compos probables :

Liverpool doit réagir

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cette affiche du mardi soir entre Liverpool et le Barça, on vous propose de parier avec 2 sites vous offrantsur votre 1pari.Si vous perdez,et pouvez!!!N.B : Le bonus Winamax est également disponible pour tous les joueurs ayant profité des 10€ offerts sans dépôt ces derniers jours. Pour obtenir votre 1pari de 100€ remboursé en CASH, il vous suffit de déposer et faire ensuite un 1pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante.- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise).- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante.- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€.Finaliste la saison passée, Liverpool a peu de chance de rééditer sa performance de la saison passée après sa lourde défaite au Camp Nou la semaine dernière (3-0). Pourtant, lesn’ont pas été ridicules en Catalogne. En effet, ils se sont procuré de nombreuses occasions et sont tombés sur un formidable Leo Messi. Lesont buté sur un énorme Ter Stegen puis sur les montants qui ont empêché Liverpool de réduire l’écart. Mais à Anfield, sur leur pelouse et devant leurs incroyables supporters, les Anglais pourraient cette fois-ci faire douter les Catalans, moins à l’aise hors du Camp Nou.Les Barcelonais ont perdu leur marque de fabrique. Avec l’arrivée d’Ernesto Valverde sur le banc catalan, ils ont quelque peu troqué leur jeu de possession parfaitement huilé pour un style beaucoup plus pragmatique. À l’image de son équipe, Lionel Messi a été auteur d’une partie moyenne avant d’inscrire un doublé plein de sang-froid et de génie. En fin de rencontre, les hommes d’Ernesto Valverde ont peut être manqué l’occasion de tuer définitivement le suspense. Le champion du monde Ousmane Dembélé a manqué plusieurs opportunités d’aggraver la marque.Avec la blessure de son avant-centre Firmino, Jürgen Klopp avait fait le choix de changer son système de jeu à l’aller en plaçant le milieu néerlandais Wijnaldum en soutien de Sadio Mané et Mohamed Salah. Un choix qui s’est avéré perdant malgré le bon match des. Pour ce match retour, Firmino est d'ores et déjà forfait, mais Liverpool devrait renouer avec son 4-3-3. Sorti sur KO samedi soir, Salah est incertain, mais Klopp s'est montré rassurant sur son état. Côté catalan, seuls les remplaçants Rafinha et Dembélé sont sur le flanc. C’est donc l’équipe type barcelonaise qui devrait être alignée mardi soir.Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Sturridge (ou Origi), Mané.Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitić, Busquets, Vidal - Messi, Suárez, Coutinho.Dos au mur après sa terrible défaite lors du match aller, Liverpool n’a pas le choix et se doit de réagir s’il veut retourner en finale comme la saison passée. À Anfield, lessont excellents et n’ont perdu qu’un match cette saison, en League Cup face à Chelsea avec une équipe largement remaniée. Seulement battus à l'aller, les joueurs de la Mersey restent sur 12 victoires lors de leurs 13 derniers matchs. De leur côté, les Barcelonais peuvent se contenter de gérer et ne devraient pas se jeter à l’assaut de la cage anglaise, les Catalans se montrant plus gestionnaires qu'à l'accoutumée cette saison. Si la qualification semble hors de portée, lesdevraient faire preuve de caractère en s’imposant à la maison et sortir de la compétition la tête haute.avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ au lieu de 100€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec