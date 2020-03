Pronostic Liverpool Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Encore une victoire à Anfield pour Liverpool face à l’Atlético !

Quasiment assuré d'être champion en Premier League et éliminé assez rapidement des deux coupes nationales, Liverpool peut désormais se concentrer sur la Ligue des Champions où les hommes de Klopp défendent leur titre. Battus en huitième de finale aller au Wanda Metropolitano de Madrid (1-0), lesn'ont plus le choix et doivent s'imposer. Les joueurs de la Mersey sortent d'une période compliquée où ils ont connu la défaite à 3 reprises : Atlético à l'aller, Watford en championnat et Chelsea en Coupe, mais à chaque fois à l'extérieur. Le week-end dernier, lesse sont repris en s'imposant face à Bournemouth (2-1). Si le résultat est là, la qualité de jeu proposée par Liverpool a été loin de répondre aux attentes de Klopp. Le club anglais a démontré ces dernières saisons ses aptitudes à se sublimer en Coupe d'Europe et compte sur le soutien de son superbe public (Liverpool a gagné 19 de ses 20 matchs de la saison joués à Anfield, pour 1 nul contre le Napoli) pour renverser une solide formation de l'Atlético. De plus, Jurgen Klopp devrait retrouver son important capitaine Jordan Henderson pour ce match. A l'image de son entraîneur, Diego Simeone, l'Atletico est réputé pour sa hargne et sa combativité. Lesont parfaitement maîtrisé les attaques de Liverpool à l'aller et espèrent en faire de même au retour. De plus, les Matelassiers sont conscients que s'ils inscrivent un but à Anfield, ils obligeront Liverpool à en marquer 3 pour se qualifier. Bien placé avant ce retour, l'Atlético vient en Angleterre pour réaliser l'exploit face au champion en titre. Ce week-end, lesont dû se contenter de partager les points avec le FC Séville (2-2), leur deuxième nul concédé en Liga après celui décevant chez l'Espanyol Barcelone (1-1). Quasiment parfait à domicile depuis le début de la saison, Liverpool devrait s'imposer à Anfield face à l'Atlético qui n'a toujours pas gagné de match à l'extérieur en 2020.