Pronostic Liverpool Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool enchaîne face à l’Atalanta

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Liverpool sort d’une saison incroyable au cours de laquelle le club de la Mersey a remporté la Premier League, après plus de 30 ans d’attente. Lesont connu un départ poussif lors de cet exercice, marquée notamment par une lourde défaite à Aston Villa. Mais depuis ce revers, les hommes de Jurgen Klopp ont retrouvé leur allant, malgré de sérieux problèmes d’effectif. En effet, Liverpool a perdu son taulier de la défense, puisque Van Dijk est out pour la saison. Actuellement, Oxlade-Chamberlain, Gomez, Henderson, Keita, Alexander-Arnold et Salah sont tous indisponibles. Jurgen Klopp s’adapte et fait confiance à ses jeunes, à l’image d’un Curtis Jones qui progresse à chaque sortie, ou à l’expérience de joueurs moins utilisés, comme James Milner, couteau suisse de l’Allemand. Handicapé par les indisponibilités, Liverpool s’est tranquillement imposé le week-end dernier face à une équipe de Leicester (3-0) en grande forme ces dernières semaines, avec un Firmino retrouvé et un Jota qui a confirmé ses belles dispositions. En Ligue des Champions, lessont en tête de leur groupe avec trois victoires face à l’Ajax (1-0), Midtjylland (2-0) et l’Atalanta (5-0).chezen EXCLU sur la C1⇒ ⇒⇐ ⇐La saison dernière, l’Atalanta a émerveillé l’Europe avec son jeu offensif. Les Italiens ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions où ils ont été tout proche d’éliminer le PSG et ont fini sur le podium de Serie A. Les protégés de Gasperini se sont donc qualifiés pour une nouvelle campagne de Ligue des Champions. La Dea s’est d'abord baladée au Danemark face à Midtjylland (0-4) et a ensuite partagé les points avec l’Ajax (2-2). Lors du match aller face à Liverpool, les Italiens ont connu une déconvenue face à une formation de Liverpool nettement plus efficace. En Serie A, l’Atalanta reste sur deux nuls face à l’Inter (1-1) et la Spezia (0-0), et ne se classe que 7. Comme à l'aller, Liverpool devrait s’imposer face au club de Bergame et poursuivre sa belle série.jusqu'à ce mercredi 25 novembre inclus seulement- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !