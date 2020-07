Pronostic Liverpool Aston Villa : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool se reprend face à Aston Villa

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool – Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match quasiment des extrêmes ce dimanche à Anfield entre une formation de Liverpool, championne d’Angleterre, et celle d’Aston Villa luttant pour le maintien. Lessont officiellement champions depuis leur très beau succès il y a 10 jours sur Crystal Palace (4-0) combiné à la défaite de City à Chelsea (2-1). En milieu de semaine, la bande à Klopp se déplaçait à l’Etihad pour défier celle de Guardiola et lesn’ont fait qu’une bouchée des, totalement absents de ce match ce qui peut être compréhensible après avoir fêté le titre. La gueule de bois passée, Liverpool doit repartir de l’avant lors de ce match face à Aston Villa. Dans son stade, Liverpool a remporté toutes se rencontres de Premier League et voudra préserver son invincibilité.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Aston Villa occupe actuellement une mauvaise place du classement, la 18. Promu cette saison, Les hommes de Dean Smith avaient pourtant consenti à d’importants investissements lors du mercato pour viser le maintien. Depuis le début d’année 2020, les partenaires de Grealish n’ont remporté qu’une seule rencontre et c'était face à un autre mal classé, Watford. Depuis la reprise, Villa a signé des nuls face à Newcastle et Sheffield, pour des défaites face à Chelsea et Wolverhampton. Intraitable à domicile, Liverpool devrait reprendre sa marche en avant et s’imposer sans encaisser de but face à Aston Villa, comme face à Palace.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Aston Villa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !