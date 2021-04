Pronostic Liverpool Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool brise sa mauvaise série à Anfield face à Aston Villa

Dans le cadre de la 31journée de Premier League, Liverpool reçoit Aston Villa. Les hommes de Jürgen Klopp auront à cœur de s'imposer pour deux raisons. D'une part, pour mettre fin à la spirale négative de 8 matchs sans la moindre victoire à domicile où lesrestent sur 2 nuls et 6 défaites consécutives. D'autre part, Liverpool veut se venger de l'humiliation reçue à l'aller face aux Villans qui les avaient surclassés (6-2). Liverpool s'est certes imposé à « domicile » contre Leipzig, mais cette rencontre se disputait à Budapest et non à Anfield, suite aux mesures sanitaires prises par l'Allemagne. Lors des dernières journées, Liverpool a montré des signes d'amélioration avec un succès à Wolverhampton (0-1) et surtout le week-end dernier avec une victoire convaincante face à Arsenal (3-0). Lesont certainement livré l'une de leurs meilleures prestations depuis des mois face aux Gunners, avec un Trent Alexander-Arnold omniprésent, un Diogo Jota beaucoup mieux qu'un simple remplaçant et un Mohamed Salah toujours aussi efficace. En revanche, les hommes de Klopp se sont lourdement inclinés à Madrid face à une équipe du Real très performante et très bien en place tactiquement (3-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa réalise une très bonne saison après avoir souffert l'an passé. Lesoccupent actuellement la 9place du championnat avec 5 points de retard sur leur adversaire du jour. De plus, les hommes de Dean Smith accusent un match en retard. Aston Villa a connu quelques difficultés ces dernières semaines avec 4 rencontres sans la moindre victoire, avec des défaites face à Sheffield United (1-0) et Tottenham (0-2), pour des nuls contre Wolverhampton (0-0) et Newcastle (1-1). Ce passage correspond à l'absence de Jack Grealish. Blessé depuis quelques semaines, le capitaine des Villans aurait rechuter et ne devrait pas retrouver les terrains face à Liverpool. La semaine passée, Villa a décroché enfin une victoire, mais face à une formation de Fulham qui lutte pour le maintien. Mené au score par les, Villa a réagi par l'intermédiaire de l'Egyptien Trezeguet et du néo-international anglais Ollie Watkins (victoire 3-1). Pour cette affiche, Liverpool devrait confirmer son retour en forme en s'imposant face à Aston Villa dans une rencontre avec plus de 2 buts entre deux équipes ayant un gros potentiel offensif.